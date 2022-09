Lazio, Felipe Anderson indomabile in Europa League: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Chiamatela Felipe Anderson League. L'attaccante, con la rete di questa sera ai danni del Feyenoord, ha segnato in ogni edizione di Europa League giocata con la maglia della Lazio. Il primo sigillo nella stagione 2013/14 contro il Legia Varsavia nella fase a gironi. Due anni dopo, stagione 2015/16, le reti firmate dal brasiliano sono state due: contro il Rosenborg nella fase a gironi e contro il Galatasaray nei sedicesimi. Felipe Anderson ha migliorato il suo score nel 2017/18 mettendo il suo nome nel tabellino per ben tre volte: Steaua Bucarest, Dinamo Kiev e Salisburgo le vittime. Lo scorso anno, di ritorno dalle esperienze in Europa con West Ham e Porto, ha messo il pallone in rete una volta sola contro il Marsiglia. A dieci mesi di distanza il numero 7 biancoceleste ha messo a segno un altro gol nella competizione internazionale.