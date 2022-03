Lazio, Ferrara e l’aneddoto su Wilson: “Mio padre gli parò un rigore e disse…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Pino Wilson è volato in cielo. All'età di 76 anni l'ex capitano e bandiera biancoceleste si è spento lasciando un vuoto enorme nel cuore della gente laziale. Tanti tifosi, amici, ex compagni ed ex calciatori hanno lasciato un ricordo o scritto un pensiero per Pino. Tra loro anche Ciro Ferrara. L'ex difensore di Napoli e Juventus ha raccontato un aneddoto sull'ex giocatore della Lazio su Twitter: "Mio padre mi disse di aver parato un rigore a Wilson sulla spiaggia di Serapo durante un torneo estivo. Da allora sostiene che io sia figlio d’arte. Pino, sono certo che mio padre mi abbia raccontato una bugia. Rip".