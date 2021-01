Lazio - Fiorentina, Lo Monaco: "I viola in difesa hanno fatto le belle statuine"

La Serie A di quest'anno è veloce, non si fa in tempo a smaltire un turno che subito ne va preparato un altro. Dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina, la Lazio è già proiettata all'incontro di domenica contro il Parma. Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, ha voluto comunque ribadire alcuni concetti della partita: "Ho visto la gara di ieri e quando vedo che su un cross da sinistra un giocatore di un metro e settanta prende palla di testa ad un difensore che gli da' 15 cm di differenza mi preoccupa, così come nell'azione del gol annullato a Immobile o sul gol del 2-0 con i difensori viola che fanno le belle statuine, bisogna preoccuparsi".