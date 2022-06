Lazio, fiori d'arancio per Lombardi: presenti tanti ex Primavera - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Terminata una stagione non propriamente esaltante alla Reggina in Serie B con 8 presenze e 1 gol, per Cristiano Lombardi è tempo di dedicarsi all'amore. L'esterno della Lazio che dal 1 luglio sarà libero di accasarsi dove preferisce, è convolato a nozze con la sua Carlotta dopo ben 6 anni di fidanzamento. Alla cerimonia hanno preso parte diversi ex della Primavera biancoceleste, tra i quali spiccano Danilo Cataldi, Riccardo Serpieri, Lorenzo Filippini, Lorenzo Silvagni, Emiliano Ilari e Nico Paterni. Insieme hanno vinto il campionato di categoria nel 2013, grazie anche all'apporto di Keita, Tounkara, Strakosha, Crecco e Rozzi.