Lazio, gaffe di Fazio! Brignano entra con l'inno della Roma: "Pensavi che..." - VIDEO

Ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, l’ingresso in studio di Enrico Brignano è stato a dir poco particolare. Il comico di nota fede laziale è stato fatto entrare con l’inno della Roma di sottofondo, dando il via a un vero e proprio scambio di battute ironiche con il conduttore, in cui Brignano sottolineava la sua fede biancoceleste e la sua romanità, ma escludeva una benché minima appartenenza all’inno romanista, descritto da Fazio come una canzone alla città e alla squadra. Lo scambio ironico di battute, in cui Brignano ha ipotizzato scherzosamente anche uno scambio di persona da parte di Fazio: "Te sei sbagliato, pensavi che ci fosse Amendola", si è concluso con il comico che ha sottolineato la sua fede: “Io appartengo all’altro club, quello nato prima della Roma, nel 1900”.