Lazio - Genoa, Felipe Anderson: "Se sento la fiducia posso aiutare la squadra" E su Sarri...

Tre punti, tre gol e un sorriso ritrovato per la Lazio, ancora una volta tra le mura amiche dell'Olimpico. Ai microfoni di Lazio Style Channel, Felipe Anderson, autore dell'assist per Pedro che ha sbloccato il match, ha così commentato la sua prestazione e quella dei compagni: "L'ho sempre detto, provo a dare tutto per la squadra. A volte non segno tanto, ma penso sempre al bene del collettivo. Il nostro contributo deve essere l'assist, il dribbling, prendere falli e aiutare i compagni. Oggi dovevamo ottenere punti, aiutandoci. Se uno sta bene ed è in fiducia può esaltare anche gli altri. Oggi Pedro è stato bravissimo, si è fatto trovare al punto giusto".

FIDUCIA - "Lavoriamo sempre con la consapevolezza che questo sia un progetto nuovo, diverso per tutti. Parliamo tanto con il mister e il suo staff, stiamo cominciando a capire quello che ci chiede. E' importante fare attenzione a quello che chiede a noi attaccanti".

PRESSIONE - "Analizziamo sempre prima e dopo le partite come pressare. Su Badelj sapevamo che se l'avessimo lasciato solo avrebbero potuto farci male. Oggi siamo usciti sempre di squadra in pressione".

GESTIONE - "Stiamo provando ad essere più solidi. Prendiamo sempre gol alla fine o all'inizio. Oggi abbiamo comunicato di più, piano piano cresceremo, ma quando arrivano le vittorie possiamo lavorare con più serenità. La strada è lunga, sarà difficile ma vogliamo migliorare ancora".