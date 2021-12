Lazio - Genova, Shevchenko: "Pagati gli errori. Sarri? Ho grande rispetto per lui"

Intervenuto in conferenza stampa, nella pancia dello Stadio Olimpico, Shevchenko ha analizzato la sconfitta del suo Genoa per 3-1 contro la Lazio. Queste le parole del tecnico ucraino: "In questo momento stiamo pagando troppo i nostri errori, anche sui calci piazzati . È un momento così. Oggi la squadra ha cercato di giocare e abbiamo provato a mettere in mostra un piano di gara. Abbiamo trovato qualche buona uscita ma non siamo riusciti a concretizzare. Potevamo fare meglio. Dobbiamo crederci, siamo stati molto più compatti rispetto al solito. Ma abbiamo pagato troppo gli errori. Sarri? Conosco Maurizio da tanto tempo. È stato bello rivederlo. Ci siamo scambiati un po’ di parole. Ho grande rispetto per lui che è un grande allenatore con idee che ha vinto e creato un bel gioco. Partita? Ci sono stati buoni momenti ma non abbiamo concretizzato. Siamo stati piatti in costruzione. Dobbiamo verticalizzare di più. Alla prima difficoltà perdiamo un po’ di fiducia. Oggi quello che ho chiesto è stato fatto. Il minimo errore individuale lo abbiamo pagato. Eravamo messi bene in campo. Abbiamo trovato difficoltà ovvio, ma sono state fatte anche buone cose. Dobbiamo essere più solidi. Melegoni? Gli abbiamo dato una possibilità in Coppa Italia. Deve trovare continuità e sta crescendo e questo si vede. Olimpico? È un bellissimo stadio, sono sempre bei ricordi".

L'allenatore rossoblu ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "L’unica cosa positiva è che abbiamo fatto gol. Purtroppo da una disattenzione è arrivata la rete, la squadra ha cercato di reagire soprattutto all’inizio del secondo tempo. Potevamo fare sicuramente meglio, abbiamo avuto delle buone opportunità ma non siamo riusciti a concretizzare nulla. Mi sono arrabbiato? Sì, la situazione in campo potevamo gestirla meglio, questo mi ha fatto arrabbiare. La squadra è andata giù, da un errore abbiamo preso un gol, potevamo reagire molto meglio. Abbiamo cercato di giocare, trovato qualcosa di positivo soprattutto dal punto di vista della costruzione da dietro. Stiamo lavorando tanto, manca un po’ di fiducia. Dobbiamo trovarla, penso che i risultati a quel punto arriveranno. Portanova? Abbiamo dato una possibilità di giocare in Coppa Italia, ha fatto bene, ha dato concretezza, ha fatto ciò che gli abbiamo chiesto. Sta crescendo”.