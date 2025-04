Lazio, Giordano: "Discutere Baroni è assurdo! Non si può dire che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il pareggio contro il Torino ha portato un po' di malumore in casa Lazio, dove ci si aspettava una reazione diversa da parte della Lazio. Malumore che, per qualcuno, ha portato a mettere in discussione anche la figura di Marco Baroni, nonostante l'ottimo percorso fatto soprattutto nella prima parte di stagione. A difendere la posizione del tecnico, però, è stato l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano che, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua su Baroni, prima di dedicare un pensiero a Suor Paola.

BARONI - "Credo che discutere Baroni sia assurdo. Dobbiamo guardare il complesso. Non possiamo dire che è un fenomeno prima e metterlo alla graticola ora. Per me Baroni può rimanere anche il prossimo anno, purtroppo abbiamo fretta di bruciare o di esaltare tutti nel giro di una settimana a causa del poco equilibrio chee ha sempre contraddistinto questa città".

SUOR PAOLA - "Suor Paola noi la ricordiamo per la Lazio, ma anche per il sociale ha fatto tanto. Sarà sempre ricordata e rimarrà sempre nei nostri cuori, ma soprattutto di quelli che hanno avuto la possibilità di lavorarci insieme. Per i ragazzi non ha fatto tanto, ma tantissimo".

