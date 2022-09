Lazio, Giordano: "Immobile può essere risparmiato. Al suo posto scelgo..."

Fonte: Radiosei

Immobile potrebbe essere assente per il match di domenica tra Lazio e Spezia. Il capitano biancoceleste è alle prese con un edema ed è costantemente monitorato dallo staff medico. Bruno Giordano ha spiegato cosa farebbe nei panni di Sarri. Ai microfoni di Radiosei l'ex attaccante ha detto: "Se Immobile è alle prese con un edema significa che c’è qualche fibra che è saltata. Non si scherza con i muscoli, fossi in Sarri per lo Spezia non lo rischierei. Da un piccolo stiramento puoi andare incontro a qualcosa di peggiore. Ciro per noi è molto importante, è vero che tutte le gare sono dure, ma giocare con lo Spezia è diverso da un big-match. Se la Lazio gioca come sa contro i liguri vince. Queste sono le gare che dipendono da noi, se riusciamo a fare la gara che sappiamo i tre punti arrivano”.

VICE IMMOBILE - "Su chi punterei in caso di forfait d'Immobile? Su Pedro prima punta. Cancellieri ha bisogno di spazi ampi, in quel ruolo per le sue caratteristiche il campo si restringe. Più dell’ex Verona, farei un tentativo in quel ruolo al limite con Luka Romero. Partirei, comunque, con Pedro riferimento e Felipe-Zaccagni esterni. C’è stato detto che Cancellieri è stato preso anche per fare la prima punta, ma io non c’ho mai creduto. Madre natura gli ha dato altre caratteristiche".