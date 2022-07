Lazio, Giroud e quell'aneddoto di mercato: c'era Tare all'aeroporto

TUTTOmercatoWEB.com

Gran colpo di scena in casa Lazio, a dirigere c'è Oliver Giroud. Il giocatore del Milan, nella presentazione del suo libro 'Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino', ha svelato un aneddoto che risale ai tempi dell'addio al Chelsea. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: “Gli ultimi tre giorni prima della fine del mercato ero sempre nell’ufficio di Lampard. Dovevo trovare una soluzione perché ero spesso dietro Abraham e Batshuayi. Lampard mi bloccava perché voleva trovare prima una soluzione per sostituirmi. Però sono rimasto e ho avuto l’opportunità di giocare e fare gol. Ho finito forte la stagione e Lampard non voleva che partissi. In quel periodo, a gennaio, l’Inter era molto interessata a me. A un certo punto però l’Inter mi disse che non c’erano più soldi per me, anche la Lazio c’era. Ho incontrato il diesse Tare all’aeroporto di Heathrow. È venuto li per vedermi perché volevo andare via. Ero disperato, volevo andare via. Mi voleva anche Mou al Tottenham ma non sarei mai andato li da ex Arsenal. Il destino poi mi ha fatto rimanere e oggi sono rossonero e non nerazzurro".