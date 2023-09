Lazio, Guendouzi regista? Sarri gela tutti: "Non ha..."

Maurizio Sarri ha presentato la sfida con l'Atletico Madrid che coinciderà con l'esordio della Lazio in Champions League. Una partita che arriva in un momento delicato e che può consentire ai biancocelesti di mettersi alle spalle il momento no in campionato. Grande attesa per Matteo Guendouzi per cui si attende l'esordio dal primo minuto. Il francese, durante la sua presentazione, ha detto di poter giocare sia come mezzala destra e sinistra, ma anche davanti alla difesa. L'allenatore, invece, sembra pensarla in modo diverso e a chi gli chiedeva se era impossibile vedere Guendouzi davanti alla difesa ha risposto: "Sì, è impossibile. Non rappresenta per caratteristiche quello che intendo io come vertice basso".

