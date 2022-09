Lazio - Hellas Verona, sugli spalti uno spettatore speciale in vista del Mondiale

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince per 2-0 sul prato dell'Olimpico contro l'Hellas Verona: la squadra di Sarri si è imposta con le reti di Immobile, che ha sbloccato il match, e Luis Alberto, che l'ha chiuso nel finale. Protagonista del gol del vantaggio è stato anche Sergej Milinkovic-Savic che, con un cross ben calibrato, ha servito il compagno sulla testa consentendogli di spingere la sfera in rete. Avrà gradito sicuramente la giocata Dragan Stojković, c.t. della Serbia, che ieri era presente sugli spalti dell'Olimpico. L'allenatore ha approfittato della presenza di alcuni elementi della sua rosa come: Ivan Ilic, Darko Lazovic e, appunto, Milinkovic, per osservarli in vista del Mondiale, ma anche per godersi la partita della Lazio contro la sua ex squadra, l'Hellas Verona, in cui ha giocato in prestito, dal Marsiglia, nella stagione 1991/1992.