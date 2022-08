Lazio, Hysaj assente contro la Sampdoria per infortunio: le sue condizioni

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non ci sarà Hysaj contro la Sampdoria, il terzino albanese non rientra nella lista dei convocati a causa di un infortunio accusato a poche ore di distanza dal match, che lo ha costretto a restare nella Capitale. Il numero 23 biancoceleste, infatti, ha riportato un trauma contusivo al torace e si dovrà sottoporre a degli esami per scongiurare delle lesioni che comporterebbero, di conseguenza, un lungo stop. Una brutta notizia per Maurizio Sarri che perde un giocatore importante nelle rotazioni della squadra e, soprattutto, questo avviene in un ruolo dove la rosa risulta essere meno abbondante.