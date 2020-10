Lazio, i dieci biancocelesti più seguiti su Instagram: la classifica con una new entry

Il calciomercato si è definitivamente chiuso, la Lazio ha portato a termine le sue operazioni in entrata e in uscita. Tra i nuovi arrivati c'è chi oltre ad inserirsi in squadra si è inserito anche in una speciale classifica: quella dei dieci biancocelesti più seguiti su Instagram. Come riporta l'Agenzia Ufficiale biancoceleste a togliere lo scettro a Ciro Immobile ci ha pensato Andreas Pereira che si presenta nella Capitale con un seguito di 2,4 milioni di followers, argento quindi per il bomber di Torre Annunziata con 1,2 milioni e terzo gradino del podio per Lucas Leiva che conta 1 milione di seguaci.

La classifica completa:

1) Andreas Pereira, 2,4 milioni di follower;

2) Immobile, 1,2 milione di follower;

3) Leiva, 1 milione di follower:

4) Correa, 634 mila follower;

5) Muriqi, 517 mila follower;

6) Milinkovic-Savic, 480 mila follower;

7) Reina, 428 mila follower;

8) Luis Alberto, 285 mila follower;

9) Acerbi, 170 mila follower;

10) Strakosha, 161 mila follower.

