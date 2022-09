Lazio, il Pedro ritrovato: ora Sarri può contare sul suo pupillo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Troppi guai fisici hanno condizionato l'inizio di campionato di Pedro. L'ala spagnola, imprescindibile per Sarri e per il suo gioco, non è ancora riuscito a mettersi interamente a disposizione del tecnico. I due infortuni alle caviglie, prima a Valladolid, e poi dopo la vittoria contro l'Inter, lo hanno limitato e costretto a stringere i denti in alcune occasioni, come a Genova contro la Sampdoria. In questo inizio di campionato, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Pedro non è mai riuscito a dare la propria disponibilità totale: zero presenze dal primo minuto in campionato, una sola in Europa League, ma comunque due gol segnati e un assist realizzato.

La sua importanza è evidente, per Sarri è indispensabile averlo a disposizione e ora le cose sembrerebbero essere cambiate. Da una settimana, infatti, Pedro è tornato ad allenarsi senza stop, si è messo a disposizione, vuole ritagliarsi un altro ruolo da protagonista, come fatto nella prima parte della scorsa stagione. Gli acciacchi di Zaccagni rappresentano per lui un'occasione, Pedro potrebbe farlo rifiatare e recuperare, senza farne assolutamente sentire la mancanza. L'esordio da titolare in campionato lo aspetta, Sarri contro lo Spezia ha l'occasione di poter scegliere quale dei quattro esterni, tra Zaccagni, Felipe Aderson, Cancellieri e, appunto, Pedro, sia meglio indicato perla sfida: l'ala spagnola si candida, finalmente al top della forma.