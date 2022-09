Lazio, il rendimento senza Immobile: i numeri della passata stagione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'importanza di Immobile nell'economia del gioco della Lazio di certo non è una novità e ogni qualvolta manca la sua assenza pesa come un macigno. A testimoniarlo sono i numeri piuttosto evidenti, basti pensare che nelle sette gare che ha saltato per via degli infortuni lo scorso anno la squadra ha avuto un netto calo in termini realizzativi e di risultati. Di seguito tutti i match a cui l'attaccante di Torre Annunziata non ha preso parte.

BOLOGNA-LAZIO 3-0

LAZIO-JUVENTUS 0-2

LAZIO-GENOA 3-1

VENEZIA-LAZIO 1-3

UDINESE-LAZIO 1-1

JUVENTUS-LAZIO 2-2

LAZIO-VERONA 3-3

Dunque in sette sfide sono arrivate appena due vittorie contro squadre che poi al termine della stagione sono retrocesse, due sconfitte in cui la sterilità offensiva è stata piuttosto evidente e tre pareggi di cui due nelle ultime giornate, quando più o meno i giochi erano già decisi. Per questo lo score di dodici gol fatti non è poi così indicativo. La presenza di Ciro è determinante per la Lazio e per questo l'auspicio dei tifosi è che possa recuperare il prima possibile.