Lazio, il Torino è la vittima preferita di Immobile: il dato

Ciro Immobile è tornato al gol, dopo essere rimasto a secco nella gara contro l’Atalanta, il bomber contro la Fiorentina ha segnato la rete numero 28 in questa stagione. L’attaccante di Torre Annunziata vuole riprendere ciò che aveva interrotto il 29 febbraio: la corsa alla Scarpa d’Oro e anche il primato nella classifica marcatori. L’occasione per trovare continuità potrebbe arrivare già domani nella gara contro il Torino. Immobile infatti ha proprio la sua ex squadra tra le vittime preferite, In undici incontri ha infatti siglato otto reti e nella gara di andata, vinta per 4-0 dalla Lazio, siglò anche una doppietta.

