Lazio, il trend delle trasferte europee va invertito: i numeri degli ultimi anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Prima trasferta europea dell'anno per la Lazio che nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023 affronterà il Midtjylland ad Herning. Dopo la vittoria convincente contro il Feyenoord nel match d'esordio, in Danimarca la squadra di Sarri vuole mettere le prime basi per la qualificazione agli ottavi di finale. Per farlo però è necessario un cambio di passo visto che fuori casa nelle manifestazioni internazionali non sempre le cose sono andate bene negli ultimi tempi. La scorsa stagione è arrivata una sola vittora in Russia sul terreno della Lokomotiv Mosca per 3-0 che ha interrotto un digiuno che durava da ben tre anni. Per trovare un successo lontano dalle mura amiche bisogna infatti risalire all'Europa League 2018/2019 quando i biancocelesti passarono al Velodrome di Marsiglia imponendosi per 3-1. Decisamente migliore lo score nel 2017/2018 con la Lazio che arrivò fino a quarti di finale vincendo ben tre partite sui campi avversari (Vitesse, Nizza e Dinamo Kiev).