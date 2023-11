Lazio, Immobile alla UEFA: "Champions e Serie A? Nessuna differenza. Ricordiamoci che..."

Prima trascina la Lazio alla vittoria, poi parla da leader. Con una doppietta nel finale, Ciro Immobile affossa il Celtic e consegna a Sarri tre punti fondamentali. Queste le sue parole ai canali della UEFA: "C'era bisogno di tutti, c'era bisogno soprattutto di ritrovare noi stessi. C'era bisogno anche che l'ambiente ci desse una mano in questo momento un po' complicato. Abbiamo giocato una bella partita, fin dall'inizio e siamo stati premiati con questi due gol nel finale".

"Per me non è stato difficile entrare in partita perché i miei compagni mi hanno dato una mano e abbiamo fatto tutto quello che il mister ci aveva chiesto. Abbiamo segnato due bei gol nati da due belle azioni. Sono contento perché con il nostro stile di gioco siamo riusciti a ottenere il massimo risultato".

"Loro sono stati pericolosi nel secondo tempo e noi siamo stati bravi a restare concentrati, era ovvio che loro sarebbero calati e noi dovevamo approfittarne, soprattutto quelli che sono entrati dopo. Probabilmente dovremo portare lo stesso entusiasmo che mettiamo in Champions anche in campionato, non dobbiamo fare differenze riguardo alle competizioni: dobbiamo ricordarci che grazie al campionato possiamo giocare questo tipo di partite. La Champions League è così: il nostro gruppo è molto unito".