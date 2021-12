Lazio, Immobile eletto 'Player of the Year': è il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo Ciro Immobile è stato eletto 'Player of the Year' dai tifosi della Lazio. Il capitano biancoceleste ha vinto la finale con Milinkovic ricevendo il 61,9% dei voti. L'attaccante ha meritato il titolo di miglior giocatore dell'anno per aver superato Silvio Piola ed essere diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della storia laziale. La società ha celebrato la sua vittoria con un video dedicato pubblicato sui canali social ufficiali.

𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑

The winner is... 𝘾𝙄𝙍𝙊 𝙄𝙈𝙈𝙊𝘽𝙄𝙇𝙀 pic.twitter.com/8cGYhMhHfT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 31, 2021