Lazio, Immobile riceve il Premio M. Scopigno come miglior calciatore della Serie A 21/22

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un altro riconoscimento speciale per Ciro Immobile, capocannoniere dello scorso campionato, che per la terza volta in carriera ha ricevuto il Premio Manlio Scopigno come miglior giocatore della Serie A 2021-22. I suoi numeri impressionanti, la sua continuità di rendimento, non sono passate inosservate e gli sono state riconosciute da questo premio consegnatogli presso il Centro Sportivo di Formello. Di seguito il comunicato della Lazio in merito.

"Un nuovo importante riconoscimento per il capitano della Lazio Ciro Immobile, che conquista il Premio Manlio Scopigno come miglior giocatore della Serie A 2021-22.

Ventisette reti e tre assist in trentuno apparizioni. Sono numeri impressionanti quelli ottenuti dal numero diciassette biancoceleste nell’ultima stagione di Serie A, che regalano al bomber campano, oltre al titolo di capocannoniere della massima serie per la terza volta in carriera, il Premio Manlio Scopigno come miglior calciatore dell’ultima stagione.

Un ulteriore attestato di stima per il Capitano laziale che “Per la terza volta si aggiudica il prestigioso riconoscimento. Il bomber della Lazio -come spiegano le motivazioni dell’ autorevole Giuria- sta facendo collezione di trofei, più volte re del gol in Italia e con i biancocelesti. Il tutto unito ad una classe indiscutibile e a un umiltà che lo rendono uno dei simboli più rappresentativi del nostro calcio”.