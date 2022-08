Lazio, Impallomeni: "Sarri scintillante, Inzaghi cervellotico"

TUTTOmercatoWEB.com

La terza giornata di Serie A si è conclusa. La Lazio in attesa si scendere in campo mercoledì contro la Sampdoria a Genova si gode la vittoria sull'Inter. La squadra di Sarri si è imposta per 3-1 grazie alle reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro. Questa la disamina dell'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Come top dell'ultima giornata ci sarebbe da inserire la scintillante Lazio di Sarri. Il flop è Inzaghi e i suoi cambi cervellotici da cui non riesce a uscire".