Lazio - Inter, Cauet: "Mi aspetto una gara spettacolare. Immobile? Di livello mondiale"

Lazio - Inter è alle porte, il big match andrà in scena domani sul prato verde dell'Olimpico. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex Inter Benoit Cauet: "Le sfide tra Lazio e Inter erano molto belle, due squadre forti all'apice. Ora si sta ripresentando quella situazione, queste due società si stanno riprendendo la scena. Domani mi aspetto una sfida spettacolare, in campo ci sono grandi giocatori che possono decidere la gara in ogni momento. Le due compagini stanno facendo un campionato bellissimo, mi aspetto gol perchè sono molto offensive. La Juventus questo momento è stanca e sta trovando difficoltà, Lazio e Inter hanno il potenziale per puntare allo Scudetto. I biancocelesti devono provarci, lotterà fino alla fine perchè ha le armi per farlo. La rosa forse è meno fornita, ma questa cosa viene compensata dalla forza del gruppo. Immobile? Attaccante fortissimo che è partito dal Pescara ed ora è a grandi livelli. Fa tantissimi gol, è un giocatore di livello mondiale.

