Lazio - Inter, i numeri del match: partita a scacchi risolta dai singoli

Lazio - Inter finisce 2-1, a deciderla sono la freddezza di Immobile e il guizzo di Milinkovic-Savic. Dal punto di vista statistico, in realtà, si può dire che quella di ieri sera sia stata una partita a scacchi, con le due squadre che si sono rispettate e studiate a lungo e si eguagliano o quasi in diversi dati: occasioni da gol (7 la Lazio, 8 l'Inter), tiri effettuati (11 a 10), passaggi riusciti (84,8% a 84,9%), cross riusciti (5 entrambe), possesso palla (51% a 49%). Dove c'è differenza è nel numero di tackle vinti, 13 per la Lazio e 7 per l'Inter, e nella presenza nella trequarti offensiva: 66 i passaggi effettuati dai biancocelesti dalle parti di Padelli, 20 in più rispetto allo stesso dato relativo agli uomini di Conte.

SINGOLI - Nelle statistiche individuali a prendersi la scena c'è, neanche a dirlo, Sergej Milinkovic-Savic: primo per tiri effettuati (3, in coabitazione con Immobile), chilometri percorsi (11.986), velocità media (8,1 km/h), duelli vinti (12), dribbling riusciti (2, alla pari con Luis Alberto), duelli aerei vinti (7). Molto bene anche Luis Alberto, che oltre che nella già citata statistica dei dribbling riusciti si prende il primato in occasioni create (4), passaggi offensivi (27) e palle recuperate (8). Dati che evidenziano la funzione dei due centrocampisti nello scacchiere biancoceleste di ieri sera: Milinkovic a fare legna e dare sostanza, Luis Alberto a far partire la manovra e a suggerire nella metà campo avversaria.

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche