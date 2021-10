Lazio - Inter, Inzaghi: "Per me è un ritorno a casa, accetterò anche i fischi"

Uno dei temi di Lazio - Inter sarà sicuramente il ritorno all'Olimpico di Simone Inzaghi. L'ex tecnico biancoceleste ritroverà la sua vecchia squadra e tifoseria per la prima volta da avversario. Il piacentino ha parlato così in conferenza stampa della partita e del suo ritorno nella Capitale:

SULLA LAZIO - "La Lazio ha fatto delle ottime partite, è costruita molto bene. È arrivato un allenatore nuovo molto bravo, i ragazzi stanno facendo ottime gare. Hanno perso l'ultima quindi saranno arrabbiati, troveremo una Lazio con tantissima voglia di fare bene".

I SUDAMERICANI - "C'era capitato dopo l'ultima sosta ma avevamo giocato di domenica, questa è una situazione particolare. Sanchez e Vidal non verranno con noi a Roma, sicuramente non li avrei utilizzati e saranno utili per martedì. Stessa cosa per Sensi che si è allenato discretamente ma non può calciare liberamente, abbiamo avuto buone sensazioni e speriamo di recuperarlo martedì. Dovrò parlare con Correa, Lautaro e Vecino e vedrò come staranno. Dovremo stringere i denti, abbiamo alternative in quei ruoli".

LA PARTITA - "Bisognerà essere puliti e bravi tecnicamente. Loro faranno grande pressing, dobbiamo essere bravi nelle due fasi".

EMOZIONI - "Non è una partita come le altre, è un ritorno a casa, una casa che è stata mia per 22 anni. Sarà una grandissima emozione rivedere i ragazzi che in questi anni mi hanno dato tutto, le persone dietro le quinte che sono sempre state speciali per me. E poi i tifosi che sono stati importantissimi, abbiamo gioito e sofferto insieme, raggiunto grandi traguardi che non si raggiungevano da tanto tempo. So che ci saranno fischi e applausi, li accetterò. Loro sanno che ho sempre dato tutto per quei colori".

LOTITO - "Si è detto tanto, io penso che sia lui che Tare siano stati importanti per la mia carriera da allenatore. Non finirò mai di ringraziarli, sapendo che ci siamo integrati bene a vicenda e abbiamo ottenuto grandissimi risultati".

FORMAZIONE - "Ho diverse soluzioni. Dzeko giocherà, lo possono affiancare Satriano, Perisic o Çalhanoğlu. Dovrò valutare le condizioni di Lautaro e Correa, il primo ha giocato 80 minuti e l'altro è entrato al suo posto. Su Çalhanoğlu sono molto soddisfatto, domani non so se giocherà dall'inizio o entrerà a partita in corso".

Pubblicato il 15/10 alle 14.35