Lazio - Inter, una vittoria che vale doppio: ecco perché

Con una prova maiuscola, la Lazio stende per 2-1 l'Inter in rimonta e si prende il secondo posto. I capitolini rimangono a meno uno dalla Juventus e continuano a sognare in grande. Il successo di ieri sera dei biancocelesti è fondamentale per rimanere in corsa, ma anche per una questione matematica. La squadra di inzaghi, dopo la sconfitta di misura del match d'andata, pareggia il conto con la vittoria dell'Olimpico. Sarà una corsa ancora lunga e difficile che si giocherà sui dettagli e non è escluso l'arrivo appaiate. Avere il vantaggio dello scontro diretto a proprio favore, in caso di arrivo a pari punti, potrebbe essere un quid in più da non sottovalutare. Lazio e Inter sono in assoluta parità per punti negli scontri diretti e differenza reti nelle due partite (i gol in trasferta non valgono doppi), ma i capitolini sono avanti negli altri due criteri con cui viene stipulata la classifica. Biancocelesti che possono vantare, infatti, una migliore differenza reti generale (+34 contro +27) e un numero maggiore di reti segnate (55 a 49). Immobile e compagni si godono il successo e i due punti di vantaggio, ma il cammino è ancora lungo e avere qualche vantaggio può fare tutta la differenza del mondo.