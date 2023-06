Lazio, intitolata a Mihajlovic la sede ADMO: le parole della moglie di Lotito - FOTO

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 - Anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, non presente all'evento, ha voluto rendere omaggio a Mihajlovic e ringraziare Admo per il suo lavoro, per mezzo di una lettera letta ai partecipanti: "Ha combattuto contro la leucemia con una forza e una determinazione incredibile, lasciando un'impronta indelebile nel mondo del calcio e nella vita di tutti noi. In Italia continuano ad aumentare le iscrizioni ai registri dei donatori di midollo osseo. Si tratta di passionanti, significativi, ma non sufficienti, mai come ora è necessario diffondere la consapevolezza che diventare un donatore significa offrire la possibilità di una vita migliore a chi ne ha bisogno. In questo contesto Admo svolge un lavoro fondamentale nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del donare il midollo osseo. Grazie per aver creato una comunità così forte ed essere fonte di speranza per chi ha bisogno di una trapianto di midollo osseo".

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Tocca a Cristina Mezzaroma, moglie di Lotito: “Sinisa Mihajlovic personalmente non l’ho mai conosciuto, ma vedendolo, e riprendo le parole della moglie, mi ha sempre dato una grande forza. Vedere quest’uomo che con caparbietà, con coraggio si affacciava agli sguardi di tutti, mi ha sempre tanto colpito. Credo che abbia dato forza a chi non en aveva. La sua Lazio è stata casa sua per molti anni. Come dice mio marito (Claudio Lotito, ndr) la Lazio è una famiglia e lui era uno dei componenti. La seconda casa credo che sia il Bologna. Ha concluso la sua carriera carriera sportiva, di uomo coraggioso che ha affrontato tante sfide, vittorie e forse tante cadute, al Bologna. La Lazio, per questo, ha voluto contribuire, forse in minima parta, mettendo all’asta delle magliette di Lazio-Bologna di Coppa Italia e il ricavato è stato donato all’Admo. Io do la mia parola che nel prossimo anno potenzieremo eventi per far conoscere, sensibilizzare e cercare più fondi da dedicare a un’associazione come Admo, affinché le possibilità di superare questi mali, da chi ne viene colpito, siano maggiori”. CLICCA QUI O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 11:55 - Prende la parola Arianna, moglie di Sinisa: "Volevo ribadire l'importanza della donazione che ha permesso a mio marito di vivere altri tre anni. Se non avesse avuto quel famoso donatore, sarebbe vissuto forse un mese o al massimo due. Volevo ringraziarlo seppur conoscendolo della possibilità che ha potuto dare a lui di conoscere la nipotina che è riuscito a vederla nascere. Continuate a donare perché anche un giorno in più di vita è fondamentale. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, scusate ma sono emozionata". CLICCA QUI O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 - Mostrato ai presenti l'assegno di quattordicimila euro donati da Lazio e Bologna all'Associazione Donatori di Midollo Osseo.

Una mattinata significativa, simbolica, commemorativa. Alle 11.30 avverrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova sede legale di ADMO Nazionale e ADMO Lazio intitolata a Sinisa Mihajlovic, in via di Vigna Fabbri 9-9A. Presenzieranno autorità, istituzioni del territorio e naturalmente Arianna, moglie dell’ex calciatore biancoceleste. La Lazio, già nel febbraio scorso in occasione della partita all’Olimpico contro la Sampdoria, era scesa in campo per il riscaldamento con una maglia speciale con al centro la scritta “ADMO DONATORI DI VITA”. Presenti all'evento la politica Chiara Colosimo, nonché Presidente della Commissione Antimafia, e la Banda dell'Arma dei Carabinieri.