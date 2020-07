Lazio, Inzaghi: "La Champions il traguardo più importante. Meglio delle coppe..."

La Lazio torna a vincere. E lo fa raggiungendo un obiettivo storico: la qualificazione in Champions League. Al termine della partita Simone Inzaghi ne parla ai microfoni di Lazio Style Channel: "C'è soddisfazione per questo traguardo che ci siamo guadagnati. Ad inizio anno non era semplice, ma ce l'abbiamo fatta. I ragazzi sono stati bravissimi oggi, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla subito per la bravura del loro portiere. Stasera avevo anche qualche cambio in più dalla panchina che mi ha aiutato. La squadra l'ho vista bene, sono entrati bene sia Marusic che Lukaku ma anche Lazzari e Jony avevano fatto bene".

CHAMPIONS LEAGUE: "E' normale che ci sia grande soddisfazione. Mancano 3 partite che dobbiamo fare nel migliore dei modi. Ho un gruppo importante che quest'anno mi ha regalato una qualificazione in Champions e una Supercoppa. C'era tanta fiducia perché questa qualificazione era praticamente già arrivata prima del Covid. Cercheremo di fare bene nelle ultime partite. Lazzari? Lo hanno ammonito ma secondo me non c'erano gli estremi, è un giallo pesante perché sarà squalificato. Luis Alberto? Nessun battibecco. Sia lui che Immobile vogliono rimanere sempre in campo perché hanno degli obiettivi personali, ma va bene così. La Champions? Una qualificazione più importante della Coppa Italia e della Supercoppa. Era da 13 anni che non ci andavamo in Champions ed è un riultato importantissimo".

Davanti le telecamere di DAZN, il mister ha ribadito: "Una serata magica, importante. Un traguardo a cui tenevamo tanto ed è arrivato. Raggiungere la Champions dopo 13 anni è una bella soddisfazione. Nel finale di primo tempo, nonostante lo svantaggio, ero sereno perchè avevo tante opzioni. Stasera abbiamo centrato la matematica ma l'obiettivo era in cassaforte da tempo".

MERCATO - "Per la prossima stagione dovremo migliorare ed allungare la rosa, ma con Igli ho un grande rapporto e collaboriamo: c'è grandissima fiducia nel suo lavoro. Il prossimo anno sarà una stagione simile a questa: sarà faticoso allenarsi e recuperare i giocatori infortunati. Ci faremo sicuramente trovare pronti".

SOSTITUZIONI - "Stasera avevo tante alternative in panchina e per questo ero tranquillo. Ad essere sincero, Jony e Lazzari questa sera non mi stavano dispiacendo, ma essendo entrambi ammoniti ho avuto paura e ho preferito cambiarli sapendo che Lukaku e Marusic mi avrebbero potuto aiutare nell'ultima mezz'ora".

IMMOBILE E LUIS ALBERTO - "Oltre ad Immobile ci sono anche gli altri. Se lui e Luis Alberto sono in cima alle classifiche di gol e assist, è merito anche dei compagni".