Lazio, Inzaghi: "Non abbiamo concesso nulla e ne usciamo con un solo punto"

Al termine di Lazio - Sassuolo Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La prestazione i ragazzi l'hanno fatta ampiamente. Sono stati bravi, non abbiamo concesso nulla al Sassuolo. Nel primo tempo Strakosha è stato praticamente inoperoso. Poi abbiamo preso due gol che dovremo rivedere. Insomma, non c'è stata partita, perché siamo stati bravi e abbiamo affaticato il Sassuolo. C'è rammarico per il pareggio, ma bisogna andare avanti con fiducia perché vincendo il recupero potremmo essere quarti. Una squadra come la nostra, però, non può prendere due gol simili dopo che, ad esempio, ha tirato undici calci d'angolo. In uno dei due loro gol è successo che avevamo palla noi e abbiamo sbagliato un'uscita. Dobbiamo essere più attenti. Non abbiamo concesso nulla e usciamo con un solo punto, ma la prestazione - come ho detto - è stata di livello. Spiace perché c'era un grande stadio a tifarci e siamo stati puniti per due distrazioni. Per il resto, non ho nulla da dire ai ragazzi, perché può succedere di trovare anche un portiere che fa grandi interventi. Quella di sabato sarà una partita importantissima, stiamo tutti lì, è una lotta accesa. Questi pareggi ci rallentano un po', ma non molliamo. Immobile? Ha fatto un'ottima partita, ha trasformato il rigore e nel gol di Lulic è stato lui a far partire l'azione. Avrebbe potuto fare gol in un'altra occasione, ma può capitare di non riuscire a concludere".

Al termine della sfida Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sono soddisfatto della reazione dei ragazzi. Mancavano otto minuti quando ha segnato Berardi. C’è rammarico per il risultato perché meritavamo in questa partita. Questo però è il calcio, si stava materializzando una beffa invece non è accaduto. il punto ottenuto cambia poco, ma stiamo attraversando un periodo così. In occasione della rete di Rogerio avremmo dovuto gestire il pallone, nel secondo gol abbiamo commesso una sciocchezza. Servirà più lucidità per gestire al meglio determinate situazioni. La Lazio come ho detto ha fatto una grande gara, potevamo fare meglio a Ferrara ma oggi c'è stata la prestazione. Dispiace per il risultato di fronte al nostro pubblico. Nel primo tempo abbiamo spinto molto e impedito ad una squadra tecnica come il Sassuolo di attaccare, poi ci sono state altre occasioni importanti che non si sono concretizzate. Vedremo e analizzeremo i gol subiti. Ora ci aspetta un periodo importante in cui affronteremo Milan, Udinese e Chievo. Contro il Milan sarà una partita importante, sarà uno scontro diretto contro un grande avversario che troveremo poi più avanti in semifinale di Coppa Italia. Ogni partita sarà importante. Il trend? Ci sono partite che nascono male, questa era una di quelle. Per come l'abbiamo interpretata dovevamo vincere, ci teniamo questo punto con rammarico”.