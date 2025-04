Lazio, Isaksen elogia Provstgaard: "Grande debutto! E che vittoria..."

I due danesi della Lazio in campo insieme. Isaksen ha deciso la gara contro l'Atalanta; Provstgaard invece ha fatto il suo esordio in Serie A. È stata una serata indimenticabile per entrambi, che nel ritorno verso Roma sono intervenuti in diretta a TV2 in Danimarca. Sulla prestazione della squadra e sul debutto del suo compagno ha parlato proprio Isaksen. Ecco le sue parole: "È stato fantastico. Era una partita importante e sono stati solo tre punti incredibili - e anche un grande debutto per questo ragazzo (Provstgaard, ndr)".