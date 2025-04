Lazio, Isaksen rinnova con la BTAM: l'annuncio sui social

TUTTOmercatoWEB.com

Gustav Isaksen si sta godendo la sua crescita. L'esterno danese in questi mesi ha fatto quello step mentale e tecnico che tutti attendevano da un anno e che, grazie al contributo di allenatore e compagni, è riuscito a compiere diventando un punto di riferimento per la Lazio di Marco Baroni. A premiare questa crescita è stata anche la sua agenzia, la BTAM, che in queste ore sul profilo Instagram di riferimento ha pubblicato un video in cui annunciano il rinnovo del contratto, dicendosi orgogliosi della scelta di proseguire il proprio percorso insieme al numero 18 biancoceleste.