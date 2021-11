Lazio - Juventus, Marchetti: "Sarri? Dichiarazioni fuori luogo, l'arbitro..."

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio ha espresso un suo pensiero su Maurizio Sarri in merito alla gara di sabato scorso Lazio - Juventus. Queste le sue parole: "Ho trovato fuori luogo le sue parole, non tanto sul rigore ma rispetto ai tifosi bianconeri: mi è sembrata una caduta di stile. Sarri mi ha dato l'impressione che stesse un po' rosicando perché ha ancora il dente avvelenato e avrebbe voluto battere la Juventus. Ci sta che pensa che sia un rigorino e non discuto questo, anche se per me l'errore è stato che l'arbitro non abbia visto subito il contatto tra Cataldi e Morata. Sarri ​è bello perché è sincero, ma a volte la sua schiettezza lo fa sembrare poco educato".

ALLEGRI VS SARRI - "Non esiste un modo per vincere, ognuno ha il suo. A noi piace creare la contrapposizione, ma Allegri e Sarri hanno ragione entrambi perché in carriera hanno vinto", ha concluso il giornalista Marchetti.

