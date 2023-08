Lazio, Kamada centrocampista completo: il super record in Bundesliga

Sicuramente Kamada è noto per gli ottimi tempi di inserimento. La sua capacità di entrare in area di rigore al momento giusto gli ha permesso di realizzare 17 gol nella passata stagione con la maglia dell'Eintracht Francoforte. In Bundesliga, però, il nuovo centrocampista della Lazio si è distinto anche per un'altra importante caratteristica: i tiri dalla distanza. Dei 9 gol realizzati l'anno scorso nel campionato tedesco dal nipponico, infatti, ben 4 sono arrivati da fuori area. Nessuno, come riporta WhoScored, è riuscito a fare meglio e solo due attaccanti, come Stindl e Grifo, sono stati in grado di eguagliarlo. Un'altra dote, dunque, che si aggiunge ai tanti pregi di un centrocampista che si rivela sempre più completo. Un acquisto per la Lazio in grado di offrire il suo contributo sia in fase difensiva, con le enormi qualità atletiche, sia offensiva, grazie alla capacità di trovare il gol da ogni posizione.

🚀 Only 3 players - Daichi Kamada, Lars Stindl and Vincenzo Grifo (all 4) - scored more goals from outside of the box than Wataru Endo (3) in the Bundesliga last season pic.twitter.com/DBtEll9dYr — WhoScored.com (@WhoScored) August 17, 2023