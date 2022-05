Lazio, l'Argentina Under 20: "Un biancoceleste al torneo di Tolone" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio prepara l'ultima partita della stagione contro l'Hellas Verona in cui festeggerà la qualificazione in Europa League già raggiunta grazie al pareggio in casa della Juventus. La squadra biancoceleste è alla vigilia di un calciomercato in cui rinnoverà profondamente l'organico, ringiovanendo la squadra: in prospettiva Luka Romero può essere considerato uno dei gioielli che il tecnico Maurizio Sarri terrà in grande considerazione. Il classe 2004 in serata ha ricevuto una bella notizia: l'Argentina Under 20 allenata da Javier Mascherano lo ha inserito nella lista dei convocati per il Torneo Internazionale Maurice Revello, meglio noto come Torneo di Tolone. Nell'elenco anche altri due giocatori che militano in squadre della Serie A, Franco Carboni dell'Inter e Matias Soulé della Juventus.