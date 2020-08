Lazio, l'arrivo di Pepe Reina consolida l'asse biancoceleste con la Spagna

Italia-Spagna, non è una finale Mondiale ma l’asse che in questi anni la Lazio ha spesso seguito per comporre la sua rosa. Da ultimo c’è Pepe Reina, è proprio il classe 1982 che andrà a rinforzare la rosa dei capitolini come vice-comprimario di Strakosha. Tanta esperienza tra i pali, un forte carisma, un’eredità paterna che ha saputo portare bene sulle spalle. Sa già cosa aspettarsi dalla Serie A avendo vestito le maglie di Napoli e Milan ed è pronto anche per mettersi l’aquila sul petto e dare ancora di più un tocco spagnolo alla Lazio. Ancor prima di arrivare Reina detiene già un piccolo record: è infatti il primo portiere spagnolo che indosserà la maglia della Lazio. Sì perché se soprattutto negli ultimi anni spesso si è andato a pescare in quella zona europea per rinforzare la rosa ma lo si era fatto pescando un estremo difensore come invece è accaduto questa volta.

SPAGNA VS ARGENTINA - E pensare che fino a qualche anno fa la "meta preferita" per gli acquisti era l'Argentina. Negli anni la Lazio ha avuto in rosa tantissimi campioni del calibro di Crespo, Veron, Almeyda e in tempi più recenti Ledesma,Zarate e Lucas Biglia. Ad oggi invece l'unico argentino in squadra è il Tucu Correa a fronte di ben quattro spagnoli. Luis Alberto, Patric, Jony e Raul Moro. Non solo, anche negli anni passati non sono mancate altre personalità come quella di Ivan De La Peña centrocampista, Roberto Delgado attaccante, Javier Garrido difensore, Gaizka Mendieta il centrocampista più costoso della storia della Lazio, Oscar Lopez e Mamadou Tounkara che partì proprio dalla Primavera biancoceleste facendo anche alcune comparse in prima squadra. Ribaltamento di fronte quindi e per ora Spagna in vantaggio.