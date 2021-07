Lazio, l'Avv. Mignogna: "Oggi è Sant'Aquila, Santo Patrono biancoceleste"

Oggi è Sant’Aquila, Santo Patrono della S.S. Lazio, condividiamo l’hashtag: #BuonOnomasticoLaziali. Sarà un modo per consentire di farsi reciprocamente gli auguri a tutti i tifosi biancazzurri, gli unici che possono vantare un’icona santificale! L’istituzione del Santo Patrono, proposta dall’Avv. Gian Luca Mignogna, condivisa dal Comitato Consumatori Lazio ed ufficializzata il 7 Luglio 2018 dalla S.S. Lazio, è un’altra data da aggiungere a una storia ricca di simboli e gloria che procede spedita sin dal 9 gennaio 1900. Ecco il comunicato ufficiale della società capitolina, con cui il 7 luglio 2018 Sant’Aquila è stato eretto quale Santo Patrono dei laziali: “La data presente domani sul calendario sarà quella dell’8 luglio. Sarà il giorno dei Santi Aquila e Priscilla: la Prima Squadra della Capitale avrà quindi il piacere di festeggiare il proprio Santo Patrono. Aquila, originario del Ponto, trasferitosi in tempo imprecisato a Roma, sposò Priscilla: i due, sposi e martiri, erano molto cari all’Apostolo Paolo per la loro fervente e molteplice collaborazione alla causa del Vangelo. Domani, 8 luglio, ricorrerà quindi un importante evento, che rappresenta l’ennesima primizia assoluta del club biancoceleste: nessun’altra società sportiva può infatti vantare un’icona santificale”.