Lazio, l'elogio di Pesaresi: "Carattere, umiltà e gioco spumeggiante..."

La Lazio è una delle sorprese più liete di questa stagione. Tra campionato ed Europa League, la squadra di Baroni sta stupendo tutti. Tra questi c'è anche l'ex calciatore Emanuele Pesaresi, che ha parlato dei biancocelesti ai microfoni di news.superscommesse.it. Ecco le sue parole in merito: "La Lazio sta facendo molto bene. Diversi giocatori sono arrivati in punta di piedi e si stanno mettendo in mostra con grande carattere e tanta umiltà. Il diverse occasioni Baroni è riuscito a far produrre alla squadra un gioco spumeggiante, pur essendoci state gare come quella del recente derby in cui la prestazione è stata sottotono. È stato importante riuscire a trovare nuovamente la vittoria contro un Verona che in casa è sempre insidioso e difficile da superare, per cui sono stati tre punti prestigiosi e meritati. Continuando così, potranno arrivare belle soddisfazioni".