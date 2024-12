Lazio, l'episodio del rigore su Zaccagni a Open Var: "Il contatto non..."

Parma - Lazio è stata una gara ricca di polemiche. Non solo il gol annullato di Rovella, ma anche il rigore negato a Zaccagni. "Non c'è contatto". Queste le parole in sala Var durante la revisione dello stesso. Ma non solo. Una volta richiamato davanti lo schermo, l'arbitro cambia la decisione e annulla il rigore concesso in precedenza. Durante la puntata di Open Var si è analizzato molto rapidamente l'episodio e Mauro Tonolini, ex arbitro e membro del C.A.N. (Commissione Arbitri Nazionale), si è espresso così sulla vicenda: "Il Var interviene e rileva correttamente. Il contatto non sembra esserci, e se c'è lo crea Zaccagni". Ecco di seguito lo scambio tra la sala Var e l'arbitro Zufferli:

VAR - "Per me non è punibile anche perchè non c'è proprio...casomai è Zaccagni che...(cerca il contatto ndr). Sì, io direi di mandargli questa perché non c'è proprio nulla. Un attimo Luca che ti faccio rivedere l'episodio ma controllo un attimo l'APP".

Una volta controllato l'APP la sala Var continua: "Luca, ti consiglio un'On Field Review per rivalutare l'episodio in area di rigore. Ti faccio vedere l'immagine, vedi che il 16 è davanti, è Zaccagni a calciare e non c'è contatto".

Zufferli, dopo che ha rivisto l'episodio: "Quindi è Zaccagni che calcia, perfetto".