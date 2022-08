Lazio | L'ex Mendieta e i pericoli del Mondiale in Qatar. 3 le favorite per Gaizka

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex Lazio, Gaizka Mendieta, torna a parlare di calcio nonostante il suo ruolo da deejay abbia divorato un passato calcistico fatto di grandi alti e bassi profondi, capaci di spingerlo a chiudere la carriera in largo anticipo. Mendieta, intervistato da quotidiano Marca, ha voluto dire la sua su una stagione particolare, quella che sarà interrotta dai Mondiali di Calcio in Qatar: "È una situazione nuova quella che sperimenteremo in questo 2022/2023. Un Mondiale in un periodo dell'anno diverso, per cui giocatori, club e nazionali dovranno prepararsi in modo diverso. I giocatori arriveranno in uno stato di forma sicuramente migliore rispetto alle rassegne delle edizioni precedenti. I beneficiari del Mondiale saranno sicuramente gli spettatori".

IL PRONOSTICO SUL MONDIALE - L'ex Lazio parla di chi vede come favorita: "Mi piacerebbe vedere la Spagna contendersi il titolo, penso che abbia delle possibilità. La metterei sempre fra le favorite: Argentina, Brasile, Spagna. Sono squadre molto competitive". Mendieta ha poi commentato la difficoltà di alcuni club, come il Betis, nel tesserare i nuovi acquisti (vedi Luiz Felipe presentato solo ieri, ex Lazio ndr): "Penso che la Liga abbia adottato una politica corretta affinché l'economia di un club sia sempre sostenibile. Vedremo cosa succederà".