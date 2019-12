Lazio, l'ultimo saluto ad Attilio Nardi - FOTO

Questo pomeriggio, alla chiesa Santa Liberata di Sant'Angelo Romano, si sono tenuti i funerali di Attilio Nardi, il tifoso della Lazio scomparso nella mattinata di ieri. Una giornata grigia, vuota come il cuore degli amici e familiari di Attilio, e che i tantissimi sostenitori laziali giunti sul posto hanno provato a riempire. E colorare di biancoceleste. Tante le bandiere, i fumogeni. A lui è stato dedicato anche uno striscione: "Ciao Attilio, simbolo di una lazialità vecchio stampo. I Laziali". La Lazio lo ha accompagnato anche nell'ultimo saluto, un atto doveroso per un uomo che questa società non l'ha mai abbandonata: “Vorrei dire a chi può ma non va allo stadio: non vi perdete solo una partita, la gioia di una vittoria, la speranza dopo una sconfitta. Vi perdete l'amico che hai a fianco e con cui condividi queste emozioni, l'amico sul quale puoi contare nei momenti più bui”. Queste le sue ultime parole pubbliche affidate al proprio profilo Facebook, è giusto ricordarlo così.

