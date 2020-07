Lazio, la crescita di Patric: leader per palloni toccati e passaggi effettuati

La sconfitta con il Milan fa male ma non spegne definitivamente i sogni Scudetto della Lazio. Prestazione cupa nel complesso per tutta la squadra. Nonostante la prestazione altalenante, Patric si conferma il leader, per la terza partita consecutiva, dei palloni toccati (95 vs Fiorentina e 79 vs Torino), dei passaggi effettuati (77/84 vs Fiorentina e 64/68 vs Torino) e della percentuale di passaggi completati (91.7% vs Fiorentina e 94% vs Torino). A dimostrazione della crescita esponenziale del difensore spagnolo, spesso utile anche nella fase di impostazione.

Si ringrazia LazioPage per le statistiche