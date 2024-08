Lazio | La Curva Nord accanto alla squadra: "Rispondiamo subito presente"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia dell'esordio della Lazio in campionato, è stato condiviso sulle pagine social de 'La Voce della Nord' un messaggio relativo alla vicinanza dei tifosi a partire dal match contro il Venezia. Ecco il comunicato: "Si riparte. La stagione ricomincia e nonostante il caldo, Noi rispondiamo subito presente. Chi ha posticipato le proprie vacanze, chi è rientrato appositamente, chi per abbonarsi ha proprio rinunciato a partire: tutti presenti con l'intento di non lasciare sola la Lazio e di dare voce al dissenso. L'appuntamento è sulla piazza di Ponte Milvio per le 18.00. Andremo tutti insieme allo stadio cantando la nostra Lazio in un'aria di festa, per poi raggiungere ognuno il proprio settore. Tutti uniti in nome e a difesa della Lazio. Bentornata Amore Nostro, i laziali".

