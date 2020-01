Lazio, la Curva Nord non dimentica: "Giustizia per le vittime di Rigopiano" - FOTO

I tifosi della Lazio ricordano le vittime dell’Hotel Rigopiano. La Curva Nord, alla mezz’ora della sfida contro la Sampdoria, ha mostrato uno striscione: “18/01/2017 non dimentichiamo giustizia per le vittime di Rigopiano!”. Prima del fischio d’inizio, una delle vittime di quella tragedia, la piccola Gaia, ha accompagnato i giocatori biancocelesti in campo.