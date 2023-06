Lazio, la difesa non si tocca. Sarri conferma i suoi uomini da record

Fonte: lalaziosiamonoi.it

C'è un reparto che più di tutti ha convinto mister Sarri. È la difesa, fiore all'occhiello nella corsa stagione della formazione biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, proprio per questo motivo l'allenatore avrebbe intenzione di confermare in blocco i suoi 4 protagonisti. Si tratta di Romagnoli, Casale, Patric e Gila, gli uomini che hanno permesso alla Lazio di chiudere la stagione con la seconda miglior difesa del torneo e, anche per questo, intoccabili nello scacchiere del tecnico toscano.

È infatti anche merito della superlativa batteria di centrali se Provedel ha raggiunto il record di 21 gare senza subire reti in Serie A. Ognuno dei quattro, nel suo piccolo, ha contribuito al risultato. Da Romagnoli, subito leader nella sua prima annata alla Lazio, a Patric e Casale, decisivi rispettivamente nella prima e nella seconda parte di stagione. Proprio l'ex Hellas si è meritato il rinnovo grazie ai 2825 minuti collezionati quest'anno, andando a formare con Romagnoli un duo difensivo di qualità in grado di non subire alcun gol in Serie A.

L'unica rete incassata dalla Lazio con Romagnoli e Casale in campo è infatti arrivata in Europa League, nella gara con il Feyenoord. Competizioni UEFA per lo più riservate a Mario Gila, fedele uomo del turnover, sul quale Sarri ha potuto fare affidamento grazie alle prestazioni via via migliorate nel corso della stagione. Dato un quartetto difensivo del genere, perchè mai cambiare?

