Lazio | La Repubblica: "Mandas, in arrivo una maxi-offerta". Ma il club...

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Christos Mandas non sembra essere affatto scontato. Il portiere greco - confermato come vice-Provedel anche quest'anno - potrebbe lasciare la Capitale a un anno dal suo approdo in biancoceleste dall'Ofi Creta. Lo riporta Repubblica, che aggiunge un'indiscrezione relativa a una maxi-offerta in arrivo per lui. Tuttavia la Lazio, per vendere Mandas e tornare su un altro secondo, chiede non meglio di 20 milioni di euro che - considerando il solo milione speso per il suo ingaggio - farebbe registrare una clamorosa plusvalenza.

