Lazio, la società suona la carica: "Ripartire subito. Testa alla Fiorentina"

Dopo la delusione di ieri al Celtic Park, la Lazio non ha il tempo per piangersi addosso: ci sono solo due giorni a disposizione per preparare il posticipo di campionato contro la Fiorentina (domenica ore 20.45). I risultati finora non sono quelli che ci si poteva attendere, ma nulla è perso: la Lazio naviga nella parte alta della classifica di Serie A e non ha compromesso la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Le cose bisogna vederle nel verso giusto, quello positivo e propositivo. Della trasferta in Scozia rimane la prestazione, il primo gol di Lazzari e l'atteggiamento arrembante di una squadra che non si intimorisce di fronte a nulla. "Ripartire da qui, ripartire subito. Testa a Fiorentina - Lazio". Questo il messaggio lanciato sui social dalla società biancoceleste che individua nella sfida di domenica uno scontro diretto per le ambizioni delle due squadre.

