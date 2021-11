Lazio, la supremazia territoriale porta alla sconfitta: il dato preoccupante

Sono statistiche preoccupanti quelle che accompagnano le partite dell'era Sarri alla Lazio fin qui. Non solo per i risultati che stentano a decollare, ma anche perché la mano dell'allenatore si vede solo a tratti. Modificare l'assetto tattico di una squadra abituata a certi diktat totalmente differenti non è un processo immediato e l'ex allenatore del Napoli ne sta facendo le spese in biancoceleste. Le sue richieste principali sono il pressing alto e la supremazia territoriale ma il dato sconfortante è che la squadra non vince quando riesce a soddisfare queste richieste.

I DATI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio ha vinto e giocato le sue partite migliori senza dominare l'avversario e sfruttando spesso le ripartenze. Uno stile di gioco molto caro a Simone Inzaghi che evidentemente conserva ancora delle tracce nel dna della squadra. È successo contro Roma e Inter oltre che nel pareggio con l'Atalanta arrivato dopo un'ottima prestazione. Contro Napoli, Juve, Bologna e Verona si è ottenuto rispettivamente il 57%, 72%, 66% e 53% di supremazia territoriale e si sono ottenute le peggiori sconfitte del campionato fin ora.