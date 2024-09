Lazio, la top XI della prima giornata di Europa League: ci sono due biancocelesti

La Lazio ha strappato applausi nell'esordio stagionale in Europa League, vincendo 3-0 contro la Dinamo Kiev ad Amburgo. Una partita che ha permesso ai biancocelesti di mettere in mostra anche alcuni individualità, su tutte quella di Boulaye Dia, autore di una doppietta e di una prestazione straordinaria, ma anche quella di Dele-Bashiru che, con il gol del momentaneo 2-0 e con l'assist per il secondo gol del compagno, ha stupito tutti in casa biancoceleste e sono solo. Sono proprio due, e non poteva essere altrimenti, i due giocatori scelti da Who Scored per la Top 11 della prima giornata di Europa League:

TOP 11 (4-4-2) - Vicario; Kristensen, Caleta-Car, Soyuncu, Oosterwolde; Stefanescu, Olaru, Dele-Bashiru, Hauge; Dia, Ekitikè.