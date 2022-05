Lazio, le condizioni di Pedro in vista della Samp

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

In vista dello scontro Lazio-Sampdoria di sabato sera, destano ancora grandi preoccupazioni le condizioni di Pedro. L’infortunio al polpaccio destro non gli ha permesso di giocare le ultime tre partite e anche la quarta sembra in forse, dopo l’esito negativo degli esami a cui si è sottoposto nei giorni passati. L’unica speranza risiede nel procedere giornalmente alle valutazioni, sperando in un miglioramento dell’ultimo minuto. Del resto Sarri brama il ritorno di Pedro, carta offensiva che potrebbe dargli una chance in più con la squadra genovese. Anche se dal derby in poi, l’attaccante biancoceleste è stato schierato per soli 18 minuti con il Genoa.