Lazio, l’Ecuador elogia Caicedo per la vittoria della Supercoppa - FT

La vittoria della Lazio in Supercoppa non è passata, ovviamente, inosservata agli occhi di tifosi ed addetti ai lavori. L’impresa dell’armata di Inzaghi, ripresa dai maggiori tabloid nostrani e stranieri, ha fatto letteralmente il giro del mondo. In particolare, l’Ecuador, il paese che ha dato i natali a Felipe Caicedo e per il quale il ‘Panterone’ ha giocato per un lungo periodo, ha elogiato pubblicamente la prova dell’attaccante ex Espanyol. Sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Complimenti a Felipe Caicedo per la vittoria della Supercoppa Italiana, ottenuto con la Lazio. Ha rappresentato in maniera eccellente l’Ecuador nel Vecchio Continente”.

Felicitamos a @FelipaoCaicedo por el título de Supercopa de Italia, obtenido con su club @OfficialSSLazio 🇮🇹



¡Representando con excelencia a #Ecuador en el Viejo Continente!



: @OfficialSSLazio pic.twitter.com/ZN4YNhD5Kq — FEF Ecuador (@FEFecuador) December 23, 2019

